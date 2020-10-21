Ковидных госпиталей станет еще больше

Об этом рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время брифинга, проходившего 20 октября. «В четверг мы перепрофилируем хирургический корпус второй больницы скорой медицинской помощи, — отметил господин Хальзов — Также мы получили договоренность совместно с федеральным министерством о том, что мы будем перепрофилировать два федеральных медицинских учреждения. Не говорю о них сейчас конкретно, для этого нужно получить официальный документ от Министерства здравоохранения РФ. Таким образом, в ближайшие две недели мы увеличим коечный фонд на тысячу койко-мест». Также министр сообщил, что возможность перевода Новосибирского Экспоцентра в формат коронавирусного госпиталя действительно рассматривалась властями, однако реализация этой идеи пока не планируется.

