Памятник студенческим отрядам появился в Новосибирске

На открытии памятника заместитель губернатора Сергей Нелюбов отметил, что студенческое движение нашего региона одно из самых активных в стране. В частности, студенческие отряды занимались строительством театра «Глобус». Так что место для размещения нового памятника выбрали действительно символическое.

Памятник представляет собой скульптурную композицию, на которой отображены наименования студенческих отрядов и объектов, которые сыграли большую роль в истории движения. Инициатива создания памятника принадлежит губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Фото: архивы пресс-служб