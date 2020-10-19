Новосибирские анестезиологи готовы к повышенным нагрузкам

По сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области, анестезиологическая служба региона оснащена всем необходимым для работы в условиях повышенной нагрузки. Из-за второй коронавирусной волны терапевтический корпус больницы №25 вновь работает в режиме распределительного центра, куда госпитализируют пациентов с подозрением на внебольничные пневмонии и коронавирус. На аппаратах искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии инфекционного госпиталя на базе больницы № 25 сейчас находятся двенадцать человек. Главный врач больницы Сергей Астраков отмечает, что подготовка ко второй волне была сделана вовремя: «Мы успели провести кислород: теперь в госпитале сто восемьдесят стационарных точек подключения. Минздрав передал нам внушительный резерв аппаратов ИВЛ — сто девяносто пять штук. Есть запас средств индивидуальной защиты, запас лекарств, в среднем на две недели. Но у нас идет поступление регулярное, мы получаем все, что необходимо».

Фото: архивы пресс-служб