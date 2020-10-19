Двухэтажный корпус онкодиспансера строят в Новосибирске

Корпус строят на территории Новосибирского государственного областного онкологического диспансера. В новом двухэтажном здании разместят отделение химиотерапии, рассчитанное на тридцать коек. Отделение будет принимать пациентов в режиме дневного стационара.

«Я надеюсь, что до конца 2020 года мы сможем завершить строительство всех наших проектов, — отмечает главный врач онкологического диспансера Олег Иванинский. — Возведенный в конце 2019 года модуль для МРТ, интенсивно строящийся корпус для отделения патоморфологии, параллельно идущий ремонт в хирургических отделениях больницы, усиление лечебного и диагностического отделений диспансера новым современным оборудованием — всё это в конечном итоге позволит улучшить качество оказания медицинской помощи и, самое главное, помочь большему количеству пациентов»,

Площадь нового корпуса составит более тысячи квадратных метров. В данный момент на стройплощадке уже залит котлован.

Фото: архивы пресс-служб