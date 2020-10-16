Пенсии новосибирцев вырастут

В 2021 году пенсии увеличатся почти на четыре процента. Надбавка будет выделена из регионального бюджета. Прожиточный минимум пенсионера в Новосибирской области будет равняться 10 378 рублей. В бюджете на следующий год уже закладываются средства для повышенных выплат пожилому населению. По словам председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина, более значительно возрастет доплата у тех, кто получает пенсию ниже прожиточного минимума. «Мы думаем, что окончательно примем прожиточный минимум уже в ноябре с учетом поправки, которую внесет губернатор Новосибирской области», — заключил господин Гришунин.