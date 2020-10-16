Новосибирские колл-центры усилят свою работу

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщает, что из-за ухудшения ситуации по заболеваемости вирусными инфекциями нагрузка на единую регистратуру 124 и диспетчерскую 103 скорой медицинской помощи стала очень высокой — нынешний штат сотрудников уже не справляется с огромным количеством поступающих от населения звонков. Чтобы сократить время дозвона и увеличить пропускную способность колл-центров, их штат будет расширен в ближайшее время.

Кроме того, областной Минздрав планирует организовать дистанционное консультирование для пациентов на амбулаторном лечении. «Мы рассматриваем возможность организации наблюдения за пациентом по телефону, но только после первичного осмотра, после того, как медицинский работник посмотрит на пациента и определит заболевание, назначит терапию, — подчеркивает министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Только после этого мы можем в рамках дистанционной консультации обеспечить динамическое наблюдение. Но первичный осмотр пациента должен быть проведен непосредственно медицинским работником».