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129 заболевших – новый ковидный антирекорд в Новосибирской области

Общее число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции уже 519.

По сообщению новосибирского оперштаба, за 15 октября было поставлено сто двадцать девять диагнозов «коронавирус». Этот показатель побил недавний «рекорд» в сто двадцать семь заболевших. За минувшие сутки умерло еще шесть новосибирцев: мужчины пятидесяти трех и пятидесяти семи лет и четыре женщины в возрасте сорока семи лет, пятидесяти одного года, пятидесяти восьми и шестидесяти девяти лет. В реанимации сейчас находятся сто шесть пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких — двадцать семь человек.

Екатерина Филиппова,
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