Ковидные госпитали снова открываются в Новосибирске

Повторное открытие коронавирусных госпиталей связано с сезонным всплеском ОРВИ. По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, сейчас на территории области не зафиксировано ни одного случая гриппа. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией пациенты с ОРВИ (средней и тяжелой степени) тоже должны госпитализироваться для обследования – включая обследование на наличие коронавирусной инфекции. Из-за этого необходимо больше мест для пациентов, чем и обусловлено повторное открытие ковидных госпиталей.