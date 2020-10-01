В Новосибирске откроется крупнейший за Уралом Региональный центр волейбола

Новый Региональный волейбольный центр начали строить на улице Ипподромской летом прошлого года. Масштабный спортивный комплекс расположили на участке площадью почти 4,5 гектара. На данный момент центр полностью готов встретить спортсменов и болельщиков. Он состоит из двух зданий: в основном — трехэтажном — находится спортивная арена и вспомогательные помещения, другая часть комплекса — высотой два этажа — отдана под тренировочный спортзал. В целом главная и тренировочная арены могут принять 5530 зрителей.

Волейбольный центр создан в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Он станет местом проведения соревнований международного уровня. Так, именно здесь в 2022 году будут проходить игры Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB.