Мэрию Новосибирска обязали прекратить нарушение антимонопольного законодательства на территории кладбищ

Ведомство обратилось с предписанием отменить постановление мэрии от июня 2017 года «О предоставлении муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки».

Сейчас мэрия через суд пытается признать это требование незаконным. 31 августа мэрии отказали в удовлетворении требований, из-за отсутсвия доказательств того, что постановление УФАС приведет к финансовым потерям. Решение УФАС остается в силе, но у муниципалитета есть еще одна возможность обжаловать его в Западно-Сибирском Арбитражном суде. Если это не удастся, мэрия снова получит земельные участки, занимаемые Заельцовским, Гусинобродским, Клещихинским, Инским, Южным, Северным кладбищами.