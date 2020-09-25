В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 пациента

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. 78 пациентов выздоровели. В больницах Новосибирска и области сейчас находятся 1889 взрослых и 21 ребенок с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 57, 78 и 85 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 432 человека.

Всего в Новосибирской области сделан 503 641 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 570 жителей региона, 42 785 человек сняты с меднаблюдения.