Оперативный штаб опубликовал официальную статистику на 23 сентября.
Еще 5 человек скончались от коронавируса в Новосибирске
За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 59 лет и 4 женщины. Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек.
В больницах Новосибирска и области сейчас находятся 1784 взрослых пациента и 18 детей с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом. 92 человека выписали с отрицательными результатами контрольных тестов.
Всего в Новосибирской области сделано 495 513 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 1 377 жителей региона, 42 173 человека сняты с меднаблюдения.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.