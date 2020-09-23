Еще 5 человек скончались от коронавируса в Новосибирске

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 59 лет и 4 женщины. Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек.

В больницах Новосибирска и области сейчас находятся 1784 взрослых пациента и 18 детей с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом. 92 человека выписали с отрицательными результатами контрольных тестов.

Всего в Новосибирской области сделано 495 513 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 377 жителей региона, 42 173 человека сняты с меднаблюдения.