На Затулинке открылся дисперсный парк

Дизайн-проект был разработан совместно с московскими коллегами.

В парке проложили пешеходные дорожки, установили сцены, освещение, детскую игровую и спортивную площадки, расставили небольшие скульптуры, высадили деревья и кустарники. Фасад единственного кинотеатра Затулинки «Рассвет» украсили ярким граффити.

Финансирования работ в этом году составило более 180 миллионов рублей. В течение ближайших двух лет власти планируют обустроить сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль улиц Зорге и Громова, территории вокруг кинотеатра «Рассвет» и переход к Городской клинической поликлинике № 22. По плану, новая многофункциональная общественная территория будет объединять несколько разрозненных участков.