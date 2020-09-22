Сибирский проектно-изыскательский институт драгметаллов признали банкротом

Поводом стал апрельский иск «Дальневосточной компании цветных металлов», которой институт должен почти 17,9 миллионов рублей за выполнение подрядных работ. В марте станет известно, сможет ли организация выплатить их или ее придётся ликвидировать.

Институт принадлежит профильному департаменту правительства Новосибирской области и существует с 1951 года. В 2019 году его убытки составили почти 10 миллионов рублей.