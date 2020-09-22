В Новосибирской области зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом

Всего в Новосибирской области зафиксировано 12587 случаев COVID-19. Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 и 63 лет и женщина в возрасте 72 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 420 человек. В отделениях реанимации находятся 36 человек. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1729 взрослых и 22 ребенка.

Всего в Новосибирской области сделано 490 268 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 273 жителя региона, 41 908 человек сняты с меднаблюдения.