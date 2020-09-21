В Новосибирском Аграрном университете объявили эвакуацию

О происходящем в Аграрном университете сообщили в группе «АСТ-54». Студентов и преподавателей эвакуировали на улицу. На месте работают сотрудники спецслужб, которые проверяют здание.

В ночь с 20 на 21 сентября новый корпус Новосибирского государственного университета оцепили из-за сообщения о минировании. Сотрудники спецслужб, выехавшие на место, не обнаружили взрывных устройств.