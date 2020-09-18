Движение в Ленинском районе перекроют из-за сельхозярмарки

С 6 до 16 часов, на время проведения ярмарки, будет прекращено движение и запрещена парковка транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина. «Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили в мэрии Новосибирска.

В сельскохозяйственной ярмарке примут участие 200 огранизаций, садоводов и хозяйств. На ней можно будет купить овощи, фрукты, мясные, рыбные и молочные продукты, мед и посадочный материал.