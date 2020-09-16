3 человека скончались от коронавируса в Новосибирске

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 44 и 72 лет и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек.

82 пациента выписали за последние сутки. Сейчас в больницы Новосибирска и области госпитализированы 1438 взрослых и 14 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. 44 человека находятся в отделениях реанимации.

Всего в Новосибирской области провели 472 410 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 368 жителей региона, для 40 086 человек меднаблюдение окончено.