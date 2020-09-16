Советскую полностью обновят до конца сентября

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал подробности: «К ремонту ул. Советской мы подступались давно. В этом году появилась возможность реализовать эти планы за счет бюджета города Новосибирска. Мы запланировали отремонтировать всю улицу — от примыкания к Красному проспекту до ул. Писарева, это почти 3,5 километра». Он заверил, что к 25 сентября все работы должны завершить, несмотря на то что ремонт ведется только ночью, поскольку в дневное время на Советской интенсивное движение.

Подрядчик дает гарантию на покрытие 4 года. Ремонт ведется по проверенной технологии «Спрей-Джет»: устройство верхнего покрытия производится с одновременным распределением горячей битумно-латексной эмульсии. Эта технология уже несколько лет используется в Санкт-Петербурге. В прошлом году по этой технологии были отремонтированы улицы Фрунзе и Гоголя. Стоимость работ составляет 36,9 млн рублей.