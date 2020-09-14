Некоторые попались не в первый раз.
За 4 дня в Новосибирске ГИБДД поймало 37 пьяных водителей
Рейд ГИБДД прошел с 11 по 14 сентября. 11 из 37 пойманных в нетрезвом состоянии водителей отказались проходить тест на содержание алкоголя в крови. Для 6 водителей это оказался не первый случай, когда они садились за руль в нетрезвом состоянии. За вождение в пьяном виде нарушителям грозитштраф на сумму 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.
В ГИБДД напомнили, что о нетрезвых водителях можно сообщать по номеру 112.
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