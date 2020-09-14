Новосибирский зоопарк показал сентябрьских малышей

В своей группе Новосибирский зоопарк поделился фото детеныша яванских лангуров. Как и полагается детенышам этого вида приматов, он ярко оранжевого цвета. Взрослея, яванские лангуры темнеют, лишь некоторые особи остаются рыжими. Осмотреть детеныша сотрудникам зоопарка пока не удалось — прижимает его к себе и никому не позволяет приближаться. Первые недели жизни малышей семейства стараются не беспокоить.

Мамой стала еще одна лама зоопарка — с ее детенышем все хорошо, и она заботится о нем самостоятельно.

У черных лебедей, в отличие от большинства жителей зоопарка, сезон размножения только начинается. Самец и самка отложили яйца и сейчас по очереди их высиживают.

Фото: Владимир Габов, Андрей Поляков, Виктор Шпаков