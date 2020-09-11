Еще 2 человека скончались от коронавируса в Новосибирске

По его данным, за последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 53 новых случаев заражения коронавирусом. 63 пациента выздоровели и были выписаны. Скончались еще два пациента — мужчина в возрасте 49 лет и женщина 52 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 389 человек.

В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1340 взрослых и 16 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус. 33 человека находятся в реанимации.

Всего в Новосибирской области сделано 455 719 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 199 жителей региона, 38 523 человека сняты с меднаблюдения.