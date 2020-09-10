Кинотеатр «Рассвет» на Затулинке превратят в арт-объект

Единственный кинотеатр Затулинки вошел в проект развития культурно-спортивного центра дисперсного парка в Кировском районе. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о проекте: «В этом году мы заканчиваем благоустройство Затулинского дисперсного парка и не могли не привести в порядок „уставшие“ стены кинотеатра». По плану, «Рассвет» должен стать местной достопримечтальностью — граффити на его фасаде станет самым масштабным в Новосибирске.