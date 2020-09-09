В Новосибирске появится свой Арбат

На его территории числится около 40 памятников архитектуры. Многим зданиям больше века — власти хотят создать в военном городке музейный комплекс. Также в планах построить на месте ветхих зданий новые и развить инфраструктуру. Пока известно, что власти хотят создать на территории детские сады на 550 детей, школы на 4400 мест и парк площадью 6 гектаров. Реконструкцию тормозят ограничения по этажности, плотности застройки, наличие охранных зон. Все это стараются учесть в готовящемся проекте.