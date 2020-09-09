Головной офис компании «Холидей» выставили на торги

На сайте ЕРС появилось объявление об аукционе, на который выставят недвижимость, принадлежавшую крупноому сибирскому ритейлеру «Холидей». Площадь головного офиса на Бердском шоссе — 9 тысяч квадратных метров, начальная цена — 266,3 миллионов рублей. Кроме него, на торги выставили 12 помещений по всей Сибири — в Барнауле, Салаире, Новокузнецке, Омске и Томске. «Холидею» необходимо удовлетворить требования кредиторов, которые составляют 16 миллиардов рублей.