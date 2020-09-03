Отопительный сезон в Новосибирске может начаться раньше обычного

Директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков доложил мэру Анатолию Локтю о готовности начать отопительный сезон раньше официального плана. Такое решение приняли, чтобы снизить риск осенних респираторных заболеваний.

«Мы хотим, чтобы горожане не испытывали дискомфорт от резкого снижения температуры, особенно дети и пожилые люди. Поэтому готовы рассматривать досрочные заявки потребителей на подключение отопления», — пояснил Колмаков. В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, больницы и поликлиники. По официальным данным, 90% объектов Новосибирска готовы к началу отопительного сезона.