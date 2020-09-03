В 2022 году в Новосибирске появится сеть «умных остановок»

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько сообщил ТАСС, что концессию на «умные остановки» в Новосибисрке подпишут в сентябре.

В них будут установлены точки доступа к Wi-Fi, кнопка вызова службы 112, зарядки для мобильных телефонов, система распознавания лиц и интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать транспорт, который здесь останавливается. Также в «умных остановках» будет доступна функция сурдопереводчика.

Проект, который планируют реализовать к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, оценивается в 368 миллионов рублей. Первые из новых остановок появятся в Новосибирске уже в 2021 году, всего их будет 250.