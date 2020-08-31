МФЦ Новосибирска полностью вернулись к предоставлению всех видов государственных услуг

Как прокомментировали в Минэкономразвития, в июле 2020 В МФЦ приняли более 138 тысяч заявлений — в апреле этот показатель составлял порядка 87 тысяч, почти на 37% меньше. С 6 апреля 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все центры и офисы «Мои Документы» Новосибирской области осуществляли прием и выдачу документов исключительно по предварительной записи. Возобновили свою работу в обычном режиме филиалы МФЦ в Новосибирской области с 25 июня.

Кроме того, что заявителей снова принимают в день обращения по живой очереди, период для предварительной записи заявителей увеличили с 10 до 20 дней. Сейчас ведомство рассматривает возможность увеличениия рабочего время МФЦ в наиболее загруженных филиалах и расширения штата сотрудников, которые осуществляют прием и обработку заявлений.