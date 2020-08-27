Оперативный штаб опубликовал статистику на 27 августа.
За последние сутки в Новосибирске зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области достигло 11192. Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 55 лет и 2 женщины в возрасте 58 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 349 человек.
В отделениях реанимации находятся 43 человека, на ИВЛ — 13 пациентов. В больницах Новосибирска и области находятся 1424 взрослых пациента и 22 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 403 252 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 366 жителей региона.
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