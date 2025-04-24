15 мая состоится День благотворительной стрижки, пишет телеграм-канал мэрии Новосибирска. В поректе примут участие парикмахеры со всей страны: от Анадыря до Калининграда в 12 часовых поясах. Новосибирск – в числе участников.



Этот день призван стать символом единства и взаимопомощи, объединяя тысячи людей вокруг общей цели, – оказать поддержку тем, кто нуждается в заботе и внимании. Акция пройдет в более 100 городах России в режиме реального времени.



Марафон добра стартует в Анадыре в 12.00 и будет двигаться на запад, передавая эстафету другим городам. Более 1 000 парикмахеров-волонтеров бесплатно будут стричь бездомных, подопечных психоневрологических интернатов, домов престарелых, детских учреждений для сирот и других социальных категорий.



Для многих участников эта акция – не только возможность изменить свою внешность, но и найти новые силы для борьбы с жизненными трудностями, обрести веру в себя.

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