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Благотворительные стрижки: новосибирские мастера примут участие в проекте «Парикмахер добра»

Всего к акции присоединятся более тысячи парикмахеров по всей России.

pxhere.com

15 мая состоится День благотворительной стрижки, пишет телеграм-канал мэрии Новосибирска. В поректе примут участие парикмахеры со всей страны: от Анадыря до Калининграда в 12 часовых поясах. Новосибирск – в числе участников.

Этот день призван стать символом единства и взаимопомощи, объединяя тысячи людей вокруг общей цели, – оказать поддержку тем, кто нуждается в заботе и внимании. Акция пройдет в более 100 городах России в режиме реального времени.

Марафон добра стартует в Анадыре в 12.00 и будет двигаться на запад, передавая эстафету другим городам. Более 1 000 парикмахеров-волонтеров бесплатно будут стричь бездомных, подопечных психоневрологических интернатов, домов престарелых, детских учреждений для сирот и других социальных категорий.

Для многих участников эта акция – не только возможность изменить свою внешность, но и найти новые силы для борьбы с жизненными трудностями, обрести веру в себя.

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