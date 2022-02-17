У новосибирских мужчин существенно повысился интерес к бьюти-услугам

За год спрос на мужские бьюти-услуги вырос в Новосибирске на 101%. В основном мужчины ходят на маникюр, педикюр и эпиляцию. Такую статистику приводит сайт «Авито.Услуги», который проанализировал спрос и предложение в этой сфере.



«За прошедший год вырос спрос на мужской маникюр и педикюр. Популярность этой услуги в Новосибирске выросла на 160% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 550 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин», — рассказали аналитики платформы.



В списке самых популярных процедур в Новосибирске — мужская депиляция и эпиляция: за год спрос на эти процедуры вырос почти в 2,5 раза: на 142% и 143% соответственно. По-прежнему растет спрос на услуги барберов: за год популярность этой услуги выросла на 128%.