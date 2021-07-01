Ксения Плотникова: «Совместными усилиями мы сможем сделать из Новосибирска город мечты»

Под силу ли бизнесу поднять статус города?

Конечно, если создавать знаковые проекты. Например, мою клинику некоторые клиенты называют «достопримечательностью» Новосибирска. И это неудивительно: в «Галерею красоты by Kseniya Plotnikova» люди прилетают из Москвы и других городов. Мы не просто делаем женщин красивыми и здоровыми, используя новейшие технологии в косметологии, а прославляем Сибирь, создаем Новосибирску серьезную репутацию.

В рамках бизнеса активно развиваем социальное направление. Например, в начале пандемии организовали проект «Маска», а затем программу «Разведенки». Мы помогали женщинам меняться внешне, что в свою очередь запускало внутренние изменения. Также инициировали социальный проект для тех, кто не может себе позволить поход к косметологу: выполняли эстетические процедуры и не брали за это ни копейки. Благотворительность – важная составляющая нашего бизнеса, просто мы не всегда это афишируем.

Как удается поддерживать столь высокую планку?

Мы регулярно вкладываем в себя: обучаемся новым методикам и технологиям, вводим новые протоколы в косметологии и стоматологии, приглашаем к сотрудничеству лучших специалистов. Мы не просто собрали команду профессионалов, но и смогли сохранить штат во время пандемии, создавали рабочие места в этот непростой период. Именно это, на мой взгляд, позволяет клинике находиться на хорошем счету в городе.

Такой осознанный подход распространяется и на другие сферы вашей жизни?

Безусловно. Считаю, что каждый человек должен занимать активную жизненную позицию, задумываться о том, что он может сделать лучше, выступать с инициативами, поддерживать перспективные проекты. Увы, многие предпочитают оставаться в стороне, а потом жалуются, что «газон не подстрижен, бродячие собаки бегают по улицам, а мусор не убирают». Приведу пример из личного опыта: наша семья активна в домовом чате, мы с мужем участвуем во всех обсуждениях, регулярно организовываем субботники, а если что-то выходит из строя, ремонтируем это. Так, мы привезли две тонны специального чистого кварцевого песка и сделали детям песочницы во дворе, отремонтировали качели. Считаю, что каждый может приложить усилия, чтобы жить в городе будущего.

Какие коллаборации власти и бизнеса видите перспективными?

В первую очередь я бы озаботилась вопросом безопасности на детских площадках и в детских садах. Если вернуться к теме песочниц, то в них засыпают строительный песок. Ребенок может облизать пальцы и получить кишечную палочку или более серьезную инфекцию. Важно более ответственно относиться к детям. Если сделать в каждом дворе действительно интересную детскую площадку, они перестанут сидеть по домам с гаджетами, а будут проводить время на свежем воздухе, развиваться физически, общаться друг с другом вживую, а не через экран планшета.

Не менее важная проблема касается бездомных животных. Не понимаю, как люди допускают по отношению к ним столько жестокости! В Новосибирске много приютов, которые силами волонтеров и благотворителей пытаются решить проблему. Однако я считаю, что это общегородская задача, и власти обязаны выделять бюджет на помощь животным и землю для строительства или расширения территорий приютов. Совместными усилиями мы сможем сделать из Новосибирска город мечты, но для этого нужен вклад каждого.

@ksenia_plotnikova_stratovich, @by_plotnikova, ул. Кошурникова, 22/2, тел. (913) 706-1515