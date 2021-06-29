Гаджет для мужчин Foreo Luna 3 Men за минуту глубоко очищает кожу и подготавливает ее к бритью

Luna 3 Men завоевывает неподкупное мужское внимание и выходит на уровень маст-хэва даже у тех, кто бойкотирует бьюти-рутины. Высокотехнологичный девайс идеально вписывается в образ жизни современного мужчины. Звуковые пульсации T-Sonic и гигиеничные гипоаллергенные силиконовые щетинки гарантируют более эффективное очищение кожи по сравнению с обычным умыванием. Luna 3 Menудаляет отмершие клетки, очищает поры от загрязнений и себума на 99,5%, упрощая процесс ухода за бородой и продлевая срок службы лезвий почти в два раза.

Обратная ребристая сторона гаджета создана для расслабляющего лимфодренажного массажа. При регулярном использовании Luna 3 Men снимает отеки, делает кожу упругой, цвет лица – здоровым, а линию скул – более выраженной. Получить рекомендации по технике выполнения массажа можно, установив приложение FOREO ForYou. Один сеанс длится от двух до четырех минут, а значит, для процедуры найдется время даже в самом загруженном графике.

Высокотехнологичный девайс Luna 3 Men идеально вписывается в образ жизни современного мужчины

Умные девайсы Luna 3 Men полностью водонепроницаемы, поэтому их можно использовать в душе. Также можно настроить гаджет под себя, выбрав один из шестнадцати уровней интенсивности пульсаций T-Sonic. Компактный размер и «мужской» дизайн позволяют брать его в спортзал, чтобы тщательно очистить кожу после интенсивной тренировки. К тому же гаджет отлично держит заряд, обеспечивая до 650 использований без подзарядки, и имеет водонепроницаемый разъем.

Приобрести новинку Luna 3 Men от FOREO Sweden можно в сети «Золотое яблоко», «РИВ ГОШ», на маркетплейсахLamoda и Ozon и на официальном сайте компании. Luna 3 Men – залог здоровой кожи.

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Фото: архивы пресс-служб