От пилингов до 4D-омоложения – многофункциональный аппарат Fotona позволяет выполнять широчайший спектр косметологических процедур

Высочайшее качество аппарата Fotona объясняется жесткими стандартами – все комплектующие производятся внутри компании.

Из 200 эрбиевых и неодимовых лазерных аппаратов Fotona, установленных в России с 1999 года, ни один не был списан в связи с утратой работоспособности или невозможностью ремонта.

Преимущества и уникальность, что выполняет Fotona:

▪️«холодные» и «горячие» пилинги

▪️шлифовка (дермабразия)

▪️поверхностное омоложение (smooth-омоложение)

▪️лечение акне

▪️фракционное омоложение

▪️4D-омоложение

▪️коагуляция (лазерное лечение сосудистых образований)

▪️удаление сосудов

▪️удаление вирусных бородавок, доброкачественных новообразований

▪️удаление/лечение пигментации

Подходит ли вам та или иная процедура, вы можете узнать на консультации у доктора.

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тел. 8(383) 383-55-77

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Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б

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