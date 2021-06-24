От пилингов до 4D-омоложения – многофункциональный аппарат Fotona позволяет выполнять широчайший спектр косметологических процедур

Это возможно благодаря гибким настройкам и сменным насадкам.
Высочайшее качество аппарата Fotona объясняется жесткими стандартами – все комплектующие производятся внутри компании.
Из 200 эрбиевых и неодимовых лазерных аппаратов Fotona, установленных в России с 1999 года, ни один не был списан в связи с утратой работоспособности или невозможностью ремонта.
Преимущества и уникальность, что выполняет Fotona:
▪️«холодные» и «горячие» пилинги
▪️шлифовка (дермабразия)
▪️поверхностное омоложение (smooth-омоложение)
▪️лечение акне
▪️фракционное омоложение
▪️4D-омоложение
▪️коагуляция (лазерное лечение сосудистых образований)
▪️удаление сосудов
▪️удаление вирусных бородавок, доброкачественных новообразований
▪️удаление/лечение пигментации
Подходит ли вам та или иная процедура, вы можете узнать на консультации у доктора.
Записаться на прием или консультацию можно уже сейчас:
тел. 8(383) 383-55-77
Direct @iesterra_nsk
Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б
За красотой и молодостью – в клинику iEsterra!
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