Эксперты клиники iEsterra отвечают на самые популярные вопросы об Эндосфера-терапии

- КОГДА БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ?
Уже после первой процедуры подтягивается кожа, а после 6-10 сеансов заметно сокращается целлюлит и объемы тела.
⠀
- ЗА СКОЛЬКО Я ПОХУДЕЮ?
Итоги потери объемов индивидуальны и зависят от многих показателей: начальное состояние тела, объем жировой массы, соблюдение рекомендаций по питанию, дополнительная спорт-активность.
У кого-то минус размер после 2х сеансов, у кого-то после 6.
⠀
- КОСТЮМ НУЖЕН?
Нет, процедура проводится непосредственно по телу.
⠀
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ МАСЛО?
Да, в процедуре используется специальное липолитическое масло.
⠀
- МАНИПУЛА ОБРАБАТЫВАЕИСЯ ПОСЛЕ КАЖДОГО КЛИЕНТА?
Обязательно, после каждого клиента манипула и сферы проходят санитарную обработку дезинфицирующим средством.
⠀
- КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?
Противопоказания минимальны: острые инфекционные и воспалительные заболевания кожи, онкология, тромбофлебит, беременность до 7 месяца, послеродовый период до 3 месяцев.
⠀
- МОЖНО ЛИ ПРИ ВАРИКОЗЕ?
Да, манипула Эндосферы не создает вакуума, поэтому безвредна при проблемах сосудистого характера. Более того, терапия даже полезна для лечения варикоза.
⠀
Записаться на прием или БЕСПЛАТНУЮ консультацию можно уже сейчас:
8(383) 383-55-77
Сибревкома, 9
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.