Эксперты клиники iEsterra отвечают на самые популярные вопросы об Эндосфера-терапии

КОГДА БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ?

Уже после первой процедуры подтягивается кожа, а после 6-10 сеансов заметно сокращается целлюлит и объемы тела.

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ЗА СКОЛЬКО Я ПОХУДЕЮ?

Итоги потери объемов индивидуальны и зависят от многих показателей: начальное состояние тела, объем жировой массы, соблюдение рекомендаций по питанию, дополнительная спорт-активность.

У кого-то минус размер после 2х сеансов, у кого-то после 6.

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КОСТЮМ НУЖЕН?

Нет, процедура проводится непосредственно по телу.

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ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ МАСЛО?

Да, в процедуре используется специальное липолитическое масло.

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МАНИПУЛА ОБРАБАТЫВАЕИСЯ ПОСЛЕ КАЖДОГО КЛИЕНТА?

Обязательно, после каждого клиента манипула и сферы проходят санитарную обработку дезинфицирующим средством.

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КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Противопоказания минимальны: острые инфекционные и воспалительные заболевания кожи, онкология, тромбофлебит, беременность до 7 месяца, послеродовый период до 3 месяцев.

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МОЖНО ЛИ ПРИ ВАРИКОЗЕ?

Да, манипула Эндосферы не создает вакуума, поэтому безвредна при проблемах сосудистого характера. Более того, терапия даже полезна для лечения варикоза.

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