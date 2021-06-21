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Эксперты клиники iEsterra отвечают на самые популярные вопросы об Эндосфера-терапии

  • КОГДА БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ?

Уже после первой процедуры подтягивается кожа, а после 6-10 сеансов заметно сокращается целлюлит и объемы тела.

  • ЗА СКОЛЬКО Я ПОХУДЕЮ?

Итоги потери объемов индивидуальны и зависят от многих показателей: начальное состояние тела, объем жировой массы, соблюдение рекомендаций по питанию, дополнительная спорт-активность.

У кого-то минус размер после 2х сеансов, у кого-то после 6.

  • КОСТЮМ НУЖЕН?

Нет, процедура проводится непосредственно по телу.

  • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ МАСЛО?

Да, в процедуре используется специальное липолитическое масло.

  • МАНИПУЛА ОБРАБАТЫВАЕИСЯ ПОСЛЕ КАЖДОГО КЛИЕНТА?

Обязательно, после каждого клиента манипула и сферы проходят санитарную обработку дезинфицирующим средством.

  • КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

Противопоказания минимальны: острые инфекционные и воспалительные заболевания кожи, онкология, тромбофлебит, беременность до 7 месяца, послеродовый период до 3 месяцев.

  • МОЖНО ЛИ ПРИ ВАРИКОЗЕ?

Да, манипула Эндосферы не создает вакуума, поэтому безвредна при проблемах сосудистого характера. Более того, терапия даже полезна для лечения варикоза.

Записаться на прием или БЕСПЛАТНУЮ консультацию можно уже сейчас:

8(383) 383-55-77

@iesterra_nsk

Сибревкома, 9

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