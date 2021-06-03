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В клинике iEsterra борьба с акне проходит без боли

Отличным способом решить эту проблему на сегодняшней день является лечение лазером.

Это самый современный подход к лечению, не имеющий сезонных ограничений и позволивший сделать его не только эффективным, но и комфортным.

Показания к лазерной терапии угревой болезни:

  • Наличие воспалений и застойных пятен.
  • Свежие шрамы от угрей (постакне).
  • Повышенное образование кожного сала, жирный блеск.

В результате действия лазера:

  • Активизируется местный иммунитет и обменные процессы, благодаря чему, кожа начинает восстанавливаться изнутри.
  • Ускоряется синтез эластина и коллагена.
  • Закрываются расширенные поры, полностью исчезают прыщи и раздражения.
  • Ваша кожа становится гладкой, упругой, без видимых эстетических дефектов.

В клинике действует спецпредложение:

Скидка 50% при покупке курса из трех процедур.

(Стоимость одной процедуры 2 500 вместо 5 000р!)

Записаться на прием или консультацию можно уже сейчас:

8(383) 383-55-77

Direct @iesterra_nsk

Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б

За красотой и молодостью – в клинику iEsterra!

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