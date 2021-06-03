В клинике iEsterra борьба с акне проходит без боли

Отличным способом решить эту проблему на сегодняшней день является лечение лазером.

Это самый современный подход к лечению, не имеющий сезонных ограничений и позволивший сделать его не только эффективным, но и комфортным.

Показания к лазерной терапии угревой болезни:

Наличие воспалений и застойных пятен.

Свежие шрамы от угрей (постакне).

Повышенное образование кожного сала, жирный блеск.

В результате действия лазера:

Активизируется местный иммунитет и обменные процессы, благодаря чему, кожа начинает восстанавливаться изнутри.

Ускоряется синтез эластина и коллагена.

Закрываются расширенные поры, полностью исчезают прыщи и раздражения.

Ваша кожа становится гладкой, упругой, без видимых эстетических дефектов.

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