В клинике iEsterra борьба с акне проходит без боли

Отличным способом решить эту проблему на сегодняшней день является лечение лазером.
Это самый современный подход к лечению, не имеющий сезонных ограничений и позволивший сделать его не только эффективным, но и комфортным.
Показания к лазерной терапии угревой болезни:
- Наличие воспалений и застойных пятен.
- Свежие шрамы от угрей (постакне).
- Повышенное образование кожного сала, жирный блеск.
В результате действия лазера:
- Активизируется местный иммунитет и обменные процессы, благодаря чему, кожа начинает восстанавливаться изнутри.
- Ускоряется синтез эластина и коллагена.
- Закрываются расширенные поры, полностью исчезают прыщи и раздражения.
- Ваша кожа становится гладкой, упругой, без видимых эстетических дефектов.
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