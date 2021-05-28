Лазерный дизайн бороды – способ удалить волосы безболезненно и надолго

Все большую популярность среди мужчин набирают методы удаления нежелательных волос.
Мужчины, которые ценят гладкость лица, вынуждены ежедневно бриться, ведь щетина появляется уже на следующий день.
Но есть способ удалить волосы безболезненно и надолго – это лазерный дизайн бороды.
Преимущества лазерной эпиляции бороды у мужчин:
- Сеанс длится от 15 до 40 минут
- Процедура проходит безболезненно
- Дополнительный эффект омоложения
- Никаких ожогов – лазер не повреждает кожу, он воздействует только на волоски
- Даже если плотная растительность с глубокими корнями, лазер справится с «разрушением» структуры волосы
- Нет возрастных ограничений
Кроме того, что происходит уничтожение луковиц навсегда, с помощью лазерной эпиляции вы сможете получить более опрятную, ровную линию стрижки и бороды!
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