Хочется иметь четкий овал лица без отеков и мешков под глазами?

Эндосфера действует на ткани лица точно в местах потери тургора кожи. Микровибрация улучшает кровообращение.

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Происходит усиление притока кислорода и питательных веществ.

Этот процесс, в свою очередь, стимулирует естественную выработку «белков молодости» коллагена и эластина.

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Улучшается качество и цвет кожи.

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Компрессионная микровибрация стимулирует рецепторы мимических мышц, снимает напряжение мышц, и как следствие, - разглаживает морщины.

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Эндосфера уплотняет мышечную ткань, улучшает структуру и овал лица.

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Также действует как мощный лимфодренаж – выводит из тканей лишнюю жидкость, снимает отечность лица и устраняет мешки под глазами.

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