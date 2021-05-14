20 мая состоится грандиозное событие бьюти-индустрии – PROspect Сибири

20 мая На площадке концертного комплекса имени Маяковского @mayakovskiy_hall соберутся топовые профессионалы Сибири.

Тебя заинтересует это мероприятие, если ты:

только начинаешь свой рост в бьюти-индустрии

парикмахер

визажист

директор салона

производитель продукции

крутой спикер

классный продажник

не определившийся

жаждущий знаний и новых знакомств

или просто тот, кто не безразличен к индустрии красоты.

Если это о тебе, добро пожаловать на 1-й бизнес-бьюти-форум Сибири, а также XX Чемпионат Сибири – Полуфинал России @prospect.sib