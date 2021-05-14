20 мая состоится грандиозное событие бьюти-индустрии – PROspect Сибири

20 мая На площадке концертного комплекса имени Маяковского @mayakovskiy_hall соберутся топовые профессионалы Сибири.
Тебя заинтересует это мероприятие, если ты:
- только начинаешь свой рост в бьюти-индустрии
- парикмахер
- визажист
- директор салона
- производитель продукции
- крутой спикер
- классный продажник
- не определившийся
- жаждущий знаний и новых знакомств
- или просто тот, кто не безразличен к индустрии красоты.
Если это о тебе, добро пожаловать на 1-й бизнес-бьюти-форум Сибири, а также XX Чемпионат Сибири – Полуфинал России @prospect.sib
В программе – выступления мощных спикеров:
◾️Тимур Бегичев @timurbegichev
◾️Кира Долгова @kiraam
◾️Егор Козловский @egogr
◾️Янис Кайшев @irongrek
◾️Кристина Захарова @kristina8z
◾️Ирина Лужнова @ponyminator
◾️Рената Пыжьянова @renata_pirr
◾️Людмила Шмакова @shmakova_hair
◾️Алексей Хрянин
Вы узнаете:
- Как вывести бьюти-бизнес на новый уровень
- Модные тенденции и тренды в индустрии красоты 2021
- Как подчеркнуть индивидуальность и выделяться среди тысячи мастеров/салонов
- Как упаковать свой бизнес в франшизу
- Маркетинг и красивый бизнес
- Как стать бьюти-блогером
Вы увидите:
- Действующих Чемпионов Мира: Александра Смолкина, Людмилу Железнюк, Елену Королькову
@smolkins, @korolkovamakup, @lyudmila_zheleznyuk, @petrenko_mikhail_
- Тренеров сборной России и Сертифицированных Судей Чемпионатов: Сибири, Европа и Мира: Колесникову Марину, Тарасову Людмилу
@shcola_liudmila_tarasova и @kolesnikovamarinansk
- Будущих Чемпионов Сибири, процесс соревнования, все конкурсные работы своими глазами
- Попадете в глянцевые журналы и на радио @radio_liquid_flash
- Познакомитесь с органами власти (Министерство торговли развития предпринимательства, ОПОРА РОССИИ @opora_nso, Мой бизнес @mbnso.ru)
- Сможете приобрести мировую и хитовую продукцию от партнеров события, которую можно будет купить с определенными скидками только в этот день.
Стоимость входного билеты на весь день и во все секции - 600 рублей
Приобретай билет гостя или подавай заявку на сайте чемпионатсибири.рф
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