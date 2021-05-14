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  • Красота
  • Красота

20 мая состоится грандиозное событие бьюти-индустрии – PROspect Сибири

20 мая На площадке концертного комплекса имени Маяковского @mayakovskiy_hall соберутся топовые профессионалы Сибири.

Тебя заинтересует это мероприятие, если ты:

  • только начинаешь свой рост в бьюти-индустрии
  • парикмахер
  • визажист
  • директор салона
  • производитель продукции
  • крутой спикер
  • классный продажник
  • не определившийся
  • жаждущий знаний и новых знакомств
  • или просто тот, кто не безразличен к индустрии красоты.

Если это о тебе, добро пожаловать на 1-й бизнес-бьюти-форум Сибири, а также XX Чемпионат Сибири – Полуфинал России @prospect.sib 

В программе – выступления мощных спикеров:

◾️Тимур Бегичев @timurbegichev

◾️Кира Долгова @kiraam

◾️Егор Козловский @egogr

◾️Янис Кайшев @irongrek

◾️Кристина Захарова @kristina8z

◾️Ирина Лужнова @ponyminator

◾️Рената Пыжьянова @renata_pirr

◾️Людмила Шмакова @shmakova_hair

◾️Алексей Хрянин

 

Вы узнаете:

  • Как вывести бьюти-бизнес на новый уровень
  • Модные тенденции и тренды в индустрии красоты 2021
  • Как подчеркнуть индивидуальность и выделяться среди тысячи мастеров/салонов
  • Как упаковать свой бизнес в франшизу
  • Маркетинг и красивый бизнес
  • Как стать бьюти-блогером

Вы увидите:

  • Действующих Чемпионов Мира: Александра Смолкина, Людмилу Железнюк, Елену Королькову
    @smolkins, @korolkovamakup, @lyudmila_zheleznyuk, @petrenko_mikhail_
  • Тренеров сборной России и Сертифицированных Судей Чемпионатов: Сибири, Европа и Мира: Колесникову Марину, Тарасову Людмилу
    @shcola_liudmila_tarasova и @kolesnikovamarinansk
  • Будущих Чемпионов Сибири, процесс соревнования, все конкурсные работы своими глазами

 

  • Попадете в глянцевые журналы и на радио @radio_liquid_flash
  • Познакомитесь с органами власти (Министерство торговли развития предпринимательства, ОПОРА РОССИИ @opora_nso, Мой бизнес @mbnso.ru)
  • Сможете приобрести мировую и хитовую продукцию от партнеров события, которую можно будет купить с определенными скидками только в этот день.

Стоимость входного билеты на весь день и во все секции - 600 рублей

Приобретай билет гостя или подавай заявку на сайте чемпионатсибири.рф

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