Омоложение в 3D-формате. Это реально? Однозначно - да!

Всего одна процедура дает отличный результат! Максимальный эффект достигается в течении месяца и сохраняется до трех-пяти лет.

Основные показания к процедуре:

поверхностные и глубокие морщины (носогубные складки, морщины-марионетки, гусиные лапки, кисетные);

нечеткий овал, опущение тканей лица, намечающиеся брыли;

утрата объема и дряблость кожи;

тусклый цвет лица;

возрастные изменения кожи лица и шеи после 30-35 лет;

фотостарение;

кожа, склонная к покраснениям.

Процедура может проводиться вне зависимости от сезона при соблюдении необходимых рекомендаций ухода за кожей.

Без периода реабилитации!



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