Омоложение в 3D-формате. Это реально? Однозначно - да!

Омоложение Fotona 3D – процедура, которую специалисты клиники iEsterra регулярно проводят себе, они нежно любят ее за эффективность и, конечно же, рекомендуют своим пациентам.
Всего одна процедура дает отличный результат! Максимальный эффект достигается в течении месяца и сохраняется до трех-пяти лет.
Основные показания к процедуре:
- поверхностные и глубокие морщины (носогубные складки, морщины-марионетки, гусиные лапки, кисетные);
- нечеткий овал, опущение тканей лица, намечающиеся брыли;
- утрата объема и дряблость кожи;
- тусклый цвет лица;
- возрастные изменения кожи лица и шеи после 30-35 лет;
- фотостарение;
- кожа, склонная к покраснениям.
Процедура может проводиться вне зависимости от сезона при соблюдении необходимых рекомендаций ухода за кожей.
Без периода реабилитации!
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За красотой и молодостью – в клинику iEsterra!
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