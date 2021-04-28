18+
  • Красота
  • Красота

Омоложение в 3D-формате. Это реально? Однозначно - да!

Омоложение Fotona 3D – процедура, которую специалисты клиники iEsterra регулярно проводят себе, они нежно любят ее за эффективность и, конечно же, рекомендуют своим пациентам.

Всего одна процедура дает отличный результат! Максимальный эффект достигается в течении месяца и сохраняется до трех-пяти лет.

Основные показания к процедуре:

  • поверхностные и глубокие морщины (носогубные складки, морщины-марионетки, гусиные лапки, кисетные);
  • нечеткий овал, опущение тканей лица, намечающиеся брыли;
  • утрата объема и дряблость кожи;
  • тусклый цвет лица;
  • возрастные изменения кожи лица и шеи после 30-35 лет;
  • фотостарение;
  • кожа, склонная к покраснениям.

Процедура может проводиться вне зависимости от сезона при соблюдении необходимых рекомендаций ухода за кожей.
Без периода реабилитации!

Записаться на прием или БЕСПЛАТНУЮ консультацию можно уже сейчас:
тел. 8(383) 383-55-77
Direct @iesterra_nsk 

Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б

За красотой и молодостью – в клинику iEsterra!

Комментарии

Наши проекты