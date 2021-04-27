Клиника эстетической медицины iEsterra: «Настоящий джентельмен свеж!»

В iEsterra представлен целый арсенал процедур для мужской половины.

⠀

✔В клинике решают любые проблемы с кожей (акне, постакне, рубцы и шрамы, сосудистая сеточка).

✔Удаляют родинки, невусы, папилломы и бородавки.

✔Восстанавливают овал лица, корректируют асимметрию черт, создают четкий контур лица.

✔Лечат храп.

✔Создают лазерный дизайн бороды на аппарате Fotona.

✔Проводят массажи различной направленности.

✔Устраняют гипергидроз (излишнюю потливость).

✔И, конечно же, стирают морщинки и омолаживают.

⠀

Записаться на прием или БЕСПЛАТНУЮ консультацию можно уже сейчас:

тел. 8(383) 383-55-77

Direct @iesterra_nsk

Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б

За красотой и молодостью – в клинику iEsterra!



