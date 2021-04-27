Клиника эстетической медицины iEsterra: «Настоящий джентельмен свеж!»

В iEsterra представлен целый арсенал процедур для мужской половины.
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✔В клинике решают любые проблемы с кожей (акне, постакне, рубцы и шрамы, сосудистая сеточка).
✔Удаляют родинки, невусы, папилломы и бородавки.
✔Восстанавливают овал лица, корректируют асимметрию черт, создают четкий контур лица.
✔Лечат храп.
✔Создают лазерный дизайн бороды на аппарате Fotona.
✔Проводят массажи различной направленности.
✔Устраняют гипергидроз (излишнюю потливость).
✔И, конечно же, стирают морщинки и омолаживают.
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тел. 8(383) 383-55-77
Direct @iesterra_nsk
Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б
За красотой и молодостью – в клинику iEsterra!
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