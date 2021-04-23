Шведские гаджеты для микротоковой терапии доступны в России

Бьюти-гаджет FOREO BEAR доступен и в двух форматах – в стандартном и мини-варианте. Девайсы имеют компактный размер, эргономичную форму и повторяют изгибы лица. Отличие заключается в количестве уровней интенсивности: BEAR имеет пять уровней, BEAR mini – три.

BEAR и BEAR mini – грамотная инвестиция в красоту и молодость

В апреле инновационные гаджеты BEAR и BEAR mini от FOREO Sweden поступили в продажу в России. Приобрести новинку можно в магазинах «РИВ ГОШ» и «Золотое Яблоко», а также заказать на ozon.ru и lamoda.ru.