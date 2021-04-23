Шведские гаджеты для микротоковой терапии доступны в России

Бьюти-гаджеты BEAR и BEAR mini от FOREO Sweden возвращают тонус коже и подтягивают овал лица всего за две недели.
При этом FOREO Sweden гарантирует полную безопасность и безболезненность процедуры и исключает любое травматическое воздействие. BEAR оснащен инновационной антишоковой системой. С помощью умных датчиков девайс сканирует и измеряет увлажненность кожи и ее устойчивость к электрическим импульсам, и с учетом этих параметров автоматически регулирует степень воздействия, что делает процедуру одновременно комфортной и эффективной. Управлять программами ухода и настраивать интенсивность можно также в приложении FOREO.
Микротоковая терапия в косметологии заслужила звание «естественного» лифтинга. Сегодня столь актуальная технология доступна и в формате девайса для домашнего использования – долгожданную новинку представил шведский бренд технологичных гаджетов FOREO Sweden.
Принцип работы BEAR и BEAR mini основан на воздействии микротоков и пульсаций T-Sonic. В комплексе эти технологии укрепляют мышцы лица и шеи, тонизируют кожу, делают ее цвет здоровым и сияющим, а овал лица – более четким. Гаджет имитирует естественные электрические токи организма, под действием которых ускоряется синтез коллагена и эластина и, как следствие, разглаживаются мелкие морщинки. Помимо этого, происходит стимуляция метаболизма и улучшается общее состояние кожи. А благодаря лимфодренажному эффекту, ее текстура выравнивается, отеки становятся меньше.
Проникновение импульсного тока в кожу невозможно без геля-проводника. Для этих целей можно использовать увлажняющую сыворотку FOREO SERUM SERUM SERUM или любой другой гель-сыворотку на водной основе.
Бьюти-гаджет FOREO BEAR доступен и в двух форматах – в стандартном и мини-варианте. Девайсы имеют компактный размер, эргономичную форму и повторяют изгибы лица. Отличие заключается в количестве уровней интенсивности: BEAR имеет пять уровней, BEAR mini – три.
В апреле инновационные гаджеты BEAR и BEAR mini от FOREO Sweden поступили в продажу в России. Приобрести новинку можно в магазинах «РИВ ГОШ» и «Золотое Яблоко», а также заказать на ozon.ru и lamoda.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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