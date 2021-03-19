«Как же долго я собирался это сделать!» – эту фразу произносит каждый второй пациент клиники iEsterra после лазерного удаления новообразований

Бородавки, родинки, милиумы, папилломы, фибромы, атеромы – забудьте о ненавистных новообразованиях всего за одну процедуру с помощью лазерного удаления.

Лазерное удаление новообразований – это:

Абсолютно безопасно. Лазерное воздействие полностью контролируется. Лазерный луч действует очень мягко и только на само новообразование, не задевая здоровую поверхность кожи.

Эффективно. Новообразование удаляется полностью и больше не появляется, за редким исключением.

Быстро. Процедура занимает, как правило, не более 30 мин.

Комфортно. Процедура имеет недолгий период реабилитации.

Не имеет возрастных ограничений. Подходит даже для маленьких детей.

Опытные врачи клиники iEsterra развеют все ваши страхи и помогут избавиться от всего лишнего с помощью уникального лазера Fotona.

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