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  • Красота
  • Красота

«Как же долго я собирался это сделать!» – эту фразу произносит каждый второй пациент клиники iEsterra после лазерного удаления новообразований

Процедура комфортна и занимает, как правило, не более 30 мин.

Бородавки, родинки, милиумы, папилломы, фибромы, атеромы – забудьте о ненавистных новообразованиях всего за одну процедуру с помощью лазерного удаления.

Лазерное удаление новообразований – это:

  • Абсолютно безопасно. Лазерное воздействие полностью контролируется. Лазерный луч действует очень мягко и только на само новообразование, не задевая здоровую поверхность кожи.
  • Эффективно. Новообразование удаляется полностью и больше не появляется, за редким исключением.
  • Быстро. Процедура занимает, как правило, не более 30 мин.
  • Комфортно. Процедура имеет недолгий период реабилитации.
  • Не имеет возрастных ограничений. Подходит даже для маленьких детей.

Опытные врачи клиники iEsterra развеют все ваши страхи и помогут избавиться от всего лишнего с помощью уникального лазера Fotona.

Записаться на прием или БЕСПЛАТНУЮ консультацию можно уже сейчас:

Тел. 8(383) 383-55-77

Direct @iesterra_nsk

Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б

За красотой и молодостью – в клинику iEsterra 

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