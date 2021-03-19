«Как же долго я собирался это сделать!» – эту фразу произносит каждый второй пациент клиники iEsterra после лазерного удаления новообразований

Процедура комфортна и занимает, как правило, не более 30 мин.
Бородавки, родинки, милиумы, папилломы, фибромы, атеромы – забудьте о ненавистных новообразованиях всего за одну процедуру с помощью лазерного удаления.
Лазерное удаление новообразований – это:
- Абсолютно безопасно. Лазерное воздействие полностью контролируется. Лазерный луч действует очень мягко и только на само новообразование, не задевая здоровую поверхность кожи.
- Эффективно. Новообразование удаляется полностью и больше не появляется, за редким исключением.
- Быстро. Процедура занимает, как правило, не более 30 мин.
- Комфортно. Процедура имеет недолгий период реабилитации.
- Не имеет возрастных ограничений. Подходит даже для маленьких детей.
Опытные врачи клиники iEsterra развеют все ваши страхи и помогут избавиться от всего лишнего с помощью уникального лазера Fotona.
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