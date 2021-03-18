Эндосфера-терапия в клинике iEsterra: идеальное тело без изнуряющих тренировок и диет

Этот аппаратный массаж – проверенный помощник в борьбе с целлюлитом. Эндосфера-терапия влияет на уменьшение объемов, подтяжку кожного покрова, а также сокращение растяжек.

Принцип работы: микровибрационная компрессия, которая происходит благодаря вращению множества маленьких сфер, расположенных в форме пчелиных сот.

Главное преимущество – это не больно! Приятная процедура, во время которой вы можете расслабиться, а уже после – выйти довольной.

Красота без скальпеля! Это возможно с Endospheres Therapy® Компрессионная микровибрация® 100% MADE IN ITALY ⠀

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