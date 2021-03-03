«Посольству красоты Biologique Recherche» исполнился 1 год

В первый день весны «Посольству красоты Biologique Recherche» @biologique_recherche_nsk исполнился один год. Завтра, 4 марта, состоится праздничный cocktail в честь годовщины. Гостей ждет фуршет, приятное общение, встреча с командой Biologique Recherche» и подарки.
Специальный гость вечера – Ольга Мищенко.
Светский партнер – журнал «Собака.ru» @sobakaru_nsk
Digital-партнер – онлайн-портал www.sobaka.ru @wwwsobakarunsk
Сбор гостей в 19:00
Место встречи: Тимирязева, 97
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