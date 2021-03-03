«Посольству красоты Biologique Recherche» исполнился 1 год

В первый день весны «Посольству красоты Biologique Recherche» @biologique_recherche_nsk исполнился один год. Завтра, 4 марта, состоится праздничный cocktail в честь годовщины. Гостей ждет фуршет, приятное общение, встреча с командой Biologique Recherche» и подарки.

Специальный гость вечера – Ольга Мищенко.

Светский партнер – журнал «Собака.ru» @sobakaru_nsk

Digital-партнер – онлайн-портал www.sobaka.ru @wwwsobakarunsk

Сбор гостей в 19:00

Место встречи: Тимирязева, 97