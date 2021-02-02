Лазерный дизайн бороды. Почему стоит это попробовать?

По статистике, мужчины тратят на бритье более 3350 часов за всю жизнь!

Клиника iEsterra предлагает более эффективное оружие — лазерную эпиляцию бороды на аппарате Fotona.



Данная процедура помогает избавиться от нежелательных волос на лице и необходимости ежедневного бритья как минимум на несколько лет!



Преимущества лазерной эпиляции бороды у мужчин:

Сеанс длится от 15 до 40 минут

Процедура проходит безболезненно

Дополнительный эффект омоложения

Никаких ожогов — лазер не повреждает кожу, он воздействует только на волоски

Даже если плотная растительность с глубокими корнями, лазер справится с «разрушением» структуры волосы

Нет возрастных ограничений

Кроме того, что происходит уничтожение луковиц навсегда, с помощью лазерной эпиляции вы сможете получить более опрятную, ровную линию стрижки и бороды!

Записаться на прием или БЕСПЛАТНУЮ консультацию можно уже сейчас по телефону 8(383) 383-55-77.



За красотой и молодостью — в клинику iEsterra



Новосибирск, ул. Сибревкома ,9Б



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