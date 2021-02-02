Лазерный дизайн бороды. Почему стоит это попробовать?

По статистике, мужчины тратят на бритье более 3350 часов за всю жизнь!
Клиника iEsterra предлагает более эффективное оружие — лазерную эпиляцию бороды на аппарате Fotona.
Данная процедура помогает избавиться от нежелательных волос на лице и необходимости ежедневного бритья как минимум на несколько лет!
Преимущества лазерной эпиляции бороды у мужчин:
- Сеанс длится от 15 до 40 минут
- Процедура проходит безболезненно
- Дополнительный эффект омоложения
- Никаких ожогов — лазер не повреждает кожу, он воздействует только на волоски
- Даже если плотная растительность с глубокими корнями, лазер справится с «разрушением» структуры волосы
- Нет возрастных ограничений
Кроме того, что происходит уничтожение луковиц навсегда, с помощью лазерной эпиляции вы сможете получить более опрятную, ровную линию стрижки и бороды!
Записаться на прием или БЕСПЛАТНУЮ консультацию можно уже сейчас по телефону 8(383) 383-55-77.
За красотой и молодостью — в клинику iEsterra
Новосибирск, ул. Сибревкома ,9Б
@iesterra_nsk
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