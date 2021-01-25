5 преимуществ LPG - массажа в Be Lucce

В Be Lucce работают только с оригинальным французским оборудованием.

В арсенале Be Lucce - аппарат Cellu M6 Alliance, безопасность и эффективность которого подтверждена сертификатом мирового уровня.

Высокая эффективность процедур гарантирована!

В отличии от других аппаратов, в Cellu M6 Alliance встроены манипулы разного размера. Это позволяет эффективно проработать все зоны тела и сконцентрировать воздействие на проблемных участках.

LPG в Be Lucce - это больше, чем просто массаж

В аппарате последнего поколения Cellu M6 Alliance один из роликов в манипуле заменен на моторизированное крыло. Почему это важно? Воздействие этого крыла имитирует движение рук массажиста! Технология 3 в1 «вакуум+ролик+массаж" позволяет проработать сразу три направления: удалить локальные жировые отложения, сгладить «апельсиновую корку» и восстановить упругость и сияние кожи.

Никаких побочных эффектов.

Аппарат оснащен специальным запатентованным датчиком Alliance Skin Identity, благодаря которому исключены побочные эффекты. Никаких растяжек, гематом и отеков!

Приятный бонус - LPG-массаж поможет расслабиться после тяжелого рабочего дня! Отдохните во время процедуры и получите заметный результат.



В Be Lucce врач-косметолог составит индивидуальную программу LPG-массажа для достижения максимального эффекта. Спешите записаться на консультацию в Direct @be_lucce