5 преимуществ LPG - массажа в Be Lucce

LPG-массаж — аппаратная методика для коррекции лица и тела. Почему пройти курс процедур лучше именно в Центре косметологии Be Lucce?
- В Be Lucce работают только с оригинальным французским оборудованием.
В арсенале Be Lucce - аппарат Cellu M6 Alliance, безопасность и эффективность которого подтверждена сертификатом мирового уровня.
- Высокая эффективность процедур гарантирована!
В отличии от других аппаратов, в Cellu M6 Alliance встроены манипулы разного размера. Это позволяет эффективно проработать все зоны тела и сконцентрировать воздействие на проблемных участках.
- LPG в Be Lucce - это больше, чем просто массаж
В аппарате последнего поколения Cellu M6 Alliance один из роликов в манипуле заменен на моторизированное крыло. Почему это важно? Воздействие этого крыла имитирует движение рук массажиста! Технология 3 в1 «вакуум+ролик+массаж" позволяет проработать сразу три направления: удалить локальные жировые отложения, сгладить «апельсиновую корку» и восстановить упругость и сияние кожи.
- Никаких побочных эффектов.
Аппарат оснащен специальным запатентованным датчиком Alliance Skin Identity, благодаря которому исключены побочные эффекты. Никаких растяжек, гематом и отеков!
- Приятный бонус - LPG-массаж поможет расслабиться после тяжелого рабочего дня! Отдохните во время процедуры и получите заметный результат.
В Be Lucce врач-косметолог составит индивидуальную программу LPG-массажа для достижения максимального эффекта. Спешите записаться на консультацию в Direct @be_lucce
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