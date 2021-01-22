Пожалуй, лучший способ избавиться от целлюлита. О чем мы? Конечно, об Эндосфера-терапии!

Это единственный аппарат в мире, который сам способен определить плотность тканей и стадию целлюлита, адаптируя процедуру для решения конкретных задач, улучшая эффективность терапии.

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В основе метода - микровибрационная компрессия, которая бережно воздействует на тело, не оставляя травм и иных последствий.

Результаты эндосферы вас могут сильно и очень приятно удивить, так как они заметны сразу, как визуально, так и самим организмом.

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Что ждать?

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✔уменьшение целлюлита

✔выравнивание поверхности кожи

✔упругий тонус кожи

✔улучшение микроциркуляции в тканях

✔минимизирование отёчности (а при курсе и полное ее отсутствие)

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