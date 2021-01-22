Это единственный аппарат в мире, который сам способен определить плотность тканей и стадию целлюлита, адаптируя процедуру для решения конкретных задач, улучшая эффективность терапии.
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В основе метода - микровибрационная компрессия, которая бережно воздействует на тело, не оставляя травм и иных последствий.
Результаты эндосферы вас могут сильно и очень приятно удивить, так как они заметны сразу, как визуально, так и самим организмом.
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Что ждать?
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✔уменьшение целлюлита
✔выравнивание поверхности кожи
✔упругий тонус кожи
✔улучшение микроциркуляции в тканях
✔минимизирование отёчности (а при курсе и полное ее отсутствие)
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- Красота
- Красота
Пожалуй, лучший способ избавиться от целлюлита. О чем мы? Конечно, об Эндосфера-терапии!
Это единственный аппарат в мире, который сам способен определить плотность тканей и стадию целлюлита, адаптируя процедуру для решения конкретных задач, улучшая эффективность терапии.
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