Клиника iEsterra: мужчина, посещающий косметолога, уже давно не редкость, а хороший тренд

Уход за мужской кожей должен быть таким же интенсивным, как и за женской, ведь ухоженная внешность в дополнение к физическим и умственным способностям мужчины - это ключевой фактор успеха в профессиональной, и в личной жизни.

Комплекс косметологических услуг для мужчин в клинике iEsterra:

▪ Уходовые программы для лица:

- профессиональная программа ухода PROSKIN 30, PROSKIN 60;

- Пилинг PRO POWER PEEL Dermalogica.

▪ Контурная пластика лица.

Омоложение кожи без хирургических вмешательств, введение в кожу инъекций различных препаратов, обеспечивая тем самым эффективную коррекцию средних и глубоких морщин, лифтинг, восстановление контура и видимый результат омоложения уже после первой процедуры.

▪ Ботулинотерапия

Инъекции ботулотоксина помогает избавиться от морщин на лбу, вокруг глаз и подбородке. Не требуя периода восстановления и занимает 10-15 минут.

▪ Лазерная косметология FOTONA SP DINAMIS

Косметологическая процедура с применением лазера - уменьшает дряблость кожи, продлевает красоту и молодость, улучшает контуры овала лица, оказывает эффект «круговой подтяжки» лица.

Мы сохраняем мужественность, убирая морщины, не меняя мимики.

Это естественный, незаметный, но такой яркий терапевтический результат!

Записаться на прием или БЕСПЛАТНУЮ консультацию можно:

8(383) 383-55-77

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Клиника iEsterra ждет вас за красотой и молодостью

Новосибирск, ул. Сибревкома ,9Б