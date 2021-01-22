Fotona 4D: Молодость всегда – реально

Инновационная методика многоуровневого омоложения на лазерном аппарате Fotona 4D.

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▪ Процедура без реабилитации: встали и пошли на встречу, на вечер - куда угодно!

▪ Без анестезии и неприятных ощущений.

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Идеально:

Для тех, кто хочет быстро и красиво

Для тех, у кого много задач и сумасшедших скоростей.

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4D омоложение - это сочетание четырех лазерных методов омоложения кожи:

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Шаг 1. SmoothLiftin - лифтинг изнутри.

Воздействуя на поверхность слизистой рта, стимулируется выработка коллагена, что способствует мгновенному разглаживанию морщин и восполнению объема тканей

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Шаг 2. FRAC3 - фракционное омоложение кожи.

Мельчайшие лучи высокой температуры дозировано воздействуют на глубокие слои кожи по всей толщине, не повреждая ее. В результате достигается эффект реконструкции дермы, восстанавливается тонус, тургор и плотность тканей.

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Шаг 3. PIANO - глубокий прогрев тканей.

Уникальный сверхдлинный импульсный режим лазера, который вызывает равномерный нагрев тканей на глубину до 7 мм. Процедура позволяет безболезненно передать тканям больше количество тепла и получить эффект биоревитализации.

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Шаг 4. SupErficial – легкий поверхностный пилинг.

Улучшает внешний вид кожи, придает ей матовость, уменьшает видимые недостатки.

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Стоимость процедуры 33 000 руб. (с 45% скидкой - 18 000 рублей)



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